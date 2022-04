Zagueiro Rudiger deve trocar Chelsea por Real Madrid, diz jornalista

O zagueiro Rudiger não deve permanecer no Chelsea na próxima temporada. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, o defensor alemão já possui um acordo com o Real Madrid e a tendência é que ele se transfira para o clube merengue, após o encerramento de seu contrato, ao final desta temporada.

De acordo com Romano, o defensor deve assinar com a equipe espanhola por quatro anos, válido até junho de 2026. No entanto, nenhum anúncio oficial será feito antes do fim de seu vínculo atual.

Após a vitória sobre o West Ham neste domingo, por 1 a 0, o técnico Thomas Tuchel falou sobre o futuro do jogador e confirmou sua saída ao final desta temporada. Segundo ele, as sanções sofridas pelo clube como punição pela relação entre Roman Abramovich e Vladimir Putin, afastaram qualquer possibilidade da ampliação do vínculo do atleta.

“Ele me informou sua saída há dias em uma conversa pessoal. Fizemos tudo o que podíamos, mas, depois de termos recebido as sanções, não podemos mais lutar. Agora o Toni vai sair. Estamos de mãos atadas. Não sei qual seria o desfecho das negociações sem as sanções. Esta foi a sua decisão”, disse o treinador.

“Não é bom para nós, mas não vamos tornar isto numa situação pessoal. Ele era uma figura importante e continuará a ser. Vamos sentir muito a sua falta. Ele dá coragem a quem o rodeia. Jogou 55 jogos este ano a um nível excelente. Foi um dos melhores zagueiros do mundo no último ano e meio e tenho um tremendo respeito por ele”, completou.

Além de Rudiger, Tuchel também deve perder o zagueiro Christensen. Em fim de contrato, o dinamarquês deve atuar pelo Barcelona na próxima temporada.