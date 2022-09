Zé Felipe fala após boato de cancelamento de show por falta de público

Depois do empresário e CEO da FM o Dia, Tuka Carvalho, falar que Zé Felipe “não enche show” e rolarem boatos de que um show do cantor teria sido cancelado no Rio de Janeiro por falta de público, o filho de Leonardo resolveu se pronunciar. Em um vídeo no Instagram, ele afirmou que isso é mentira e que poderia se apresentar todos os dias, se tivesse interesse.

“Me mandaram aqui uma mentira e se a gente não responde, essa mentira acaba virando verdade. Falaram que eu tive um show cancelado no Rio de Janeiro por falta de público. [Mas] o único show que eu tive no Rio de Janeiro este ano foi no Garota VIP, do Safadão, e o resto foi tudo no interior. Aniversário de cidade, show aberto ao público, coisa assim”, garantiu o marido de Virgínia.

Zé Felipe também comentou que não entende de onde as pessoas tiram essas histórias. Ele lembrou ainda que escolheu diminuir a agenda e fazer shows apenas sexta, sábado e domingo, porém, se quiser, faz até 40 apresentações em um mês. “Mas eu tenho minha prioridade, que é estar com minha mulher, estar com minha filha, filha nova nascendo, tem dar essa assistência, estar junto, porque o tempo não volta.”

O artista responsável pelos hits Bandido e Malvada também explicou que o empresário dele não falou nada, e que nem teria como fazer isso. “Empresário nosso não tem tempo nem de ver a mulher dele, ele vai ter tempo de ir num podcast? Não, pelo amor de Deus. Outra coisa, [ele] não para. Cuida da minha carreira, cuida da carreira da Virgínia”, observou o cantor.

Ele também alertou os seguidores sobre os conteúdos encontrados na internet, que nem sempre tem uma fonte confiável. “Não acreditem em tudo que vocês veem não. Muita gente posta coisa em site, em Instagram, que a fonte é a cabeça dela.”

