Zé Felipe se pronuncia após boatos de show cancelado por falta de público

Zé Felipe virou um dos assuntos mais comentados novamente, após saírem boatos de que seu show no Rio de Janeiro foi cancelado por falta de público. O cantor veio através dos seus stories para negar a informação.

“Me mandaram aqui uma mentira… Falaram que eu tive um show cancelado no Rio, por falta de público. Não entendo de onde tira isso, se é a mente fértil, virar roteirista de novela, o que que é. Mas beleza. Eu decidi por conta própria diminuir a agenda, eu tenho como prioridade a minha família.”, iniciou.

“Muita gente posta muita coisa sem saber, falando que é empresário meu falando isso. Meu empresário não tem tempo nem de ver a mulher dele, quem dirá ir a podcast”, finalizou.

Virginia Fonseca se derrete com barriga mexendo com a voz de Zé Felipe Virginia Fonseca encantou todos ao publicar um momento para lá de fofo com Zé Felipe. Em stories, a influenciadora mostrou que Maria Flor já reconhece a voz do pai.

Enquanto Fonseca estava deitada na cama, Zé Felipe conversava com a barriga. “Oi papai, boa noite papaizinho. Te amo, minha nenezinha. Cadê o chute? Te amo, viu?”, disse o cantor.

