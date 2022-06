Zé Felipe se pronuncia após ser atingido por sapato em show: ‘Machucou muito’

O cantor Zé Felipe comentou sobre o vídeo que viralizou nas redes sociais no qual mostra ele sendo atingido no rosto por um sapato durante um show. “Bom dia, galera, desculpem o sumiço ontem, eu estava me recuperando do tênis que levei no queixo. Machucou muito, minha face quase arrancou”, falou o artista nas redes sociais. Aos seguidores que não sabiam o que tinha acontecido, ele explicou: “Estava no meio do show, de repente ‘pow’, um tênis na minha cara. Olhei para baixo e a mulher que jogou estava com a mão levantadinha”. A pessoa em questão teria jogado o tênis para pedir uma foto com o cantor. O show em que Zé Felipe foi atingido pelo sapato aconteceu no último domingo, 12, na festa de aniversário da cidade de Italva, no Rio de Janeiro. Após o ocorrido, a prefeitura emitiu uma nota lamentando o incidente: “O show atraiu pessoas de diversas localidades próximas de nossa cidade, não podendo definir se a infração foi cometida por um cidadão italvense. Informamos que já estamos tomando as devidas providências para a identificação do autor do ato. A Prefeitura lamenta e reafirma o seu compromisso com a segurança e o respeito a todos”. Assista ao momento em que o cantor foi atingido:

Público arremessa sapato em Zé Felipe durante show. pic.twitter.com/zyO2TiXxLQ — Plus Music (@plusmusicnet) June 14, 2022