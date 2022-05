Zé Felipe xinga internauta que chamou Virgínia de autoritária

O cantor Zé Felipe não gostou de um comentário realizado contra sua esposa na última sexta-feira, 27. O artista utilizou o seu Instagram para abrir uma caixinha de perguntas e pedir aos seus seguidores que deixassem dúvidas ou comentários. Um em específico o deixou estressado. Um internauta anônimo disse: “Túlio falando que a Virgínia é autoritária… E aí, o que você acha disso?” e, na sequência, Felipe alegou não saber quem seria o rapaz e xingou o interlocutor. “Primeiramente eu não sei nem quem é Túlio! E segundamente, pode ir tomar no c*, viu, Túlio?”, disse. Após compartilhar a resposta, o cantor se desculpou pela grosseria com o público. “É, Túlio, andei conversando aqui, você me desculpa ter mandado você tomar no c*! Ela é mesmo autoritária, manda em mim, difícil! Ô menina difícil, desculpa viu, Tulinho?”, finalizou.