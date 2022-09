Zé Leôncio encanta Filó com atitude inusitada, ‘Eu sabia que era mentira, Filó. Eu sempre soube’

Zé Leôncio (Marcos Palmeira) revelará para Filó (Dira Paes) que sempre soube a verdade sobre a paternidade de Tadeu (José Loreto), em ‘Pantanal’. Nos próximos capítulos da novela das nove, o fazendeiro tomará a atitude enquanto organiza seu patrimônio, já que agora sabe que não terá mais tanto tempo de vida como pensava.

O patriarca dos Leôncio não quer partir antes de ter a certeza de que Filó está garantida sem ele. Por isso, o fazendeiro decidirá propor a companheira em casamento. Durante uma troca de declarações amorosas, ele dirá que sempre soube que Tadeu não é seu filho, mas que isso não importa.

Num momento bem sincero entre os dois, Zé Leôncio dirá que Filó não consegue mentir para ele. “Só uma vez na vida, não é?”, revela o fazendeiro. “E ainda ssim foi só pra me ajudar. Pra aquietar o meu coração.” A mãe de Tadeu é pega de surpresa. “Que conversa é essa agora?”, questionará ela.

Zé Leôncio dirá que a paternidade de Tadeu não importa. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

O fazendeiro irá agradecer a atitude de Filó. Se não fosse a companheira, Zé Leôncio teria enlouquecido depois que Madeleine foi embora com Jove nos braços. “Não foi graças a Deus, Filó. Foi graças a ocê que me botou o Tadeu nos meus braços e me falo que ele era meu. Eu já tinha me afeiçoado a ele. Aí ocê me chega e fala que ele era filho meu. Eu sabia que era mentira, Filó. Eu sempre soube. Mas eu quis acreditar nisso, porque eu tava com um buraco no peito. E ocê sabia que eu tinha que encher ele, senão eu ficava maluco de vez” dirá Zé para a amada.

Zé Leôncio acredita em Tenório e demiti Zefa Com ajuda de Renato (Gabriel Santana), Tenório (Murilo Benício) conseguiu enganar Zé Leôncio, em ‘Pantanal’. No capítulo deste sábado (17), o fazendeiro cai na mentira do vizinho e decide demitir Zefa (Paula Barbosa). “Ocê arrume suas trouxas, Zefa. Eu vou dar um jeito de te levarem pra cidade”, ordena o fazendeiro.

“Eu juro por tudo quanto é santo que não falei nada disso… Juro pela alma do meu pai”, apela Zefa. “Nós sabemos que ocê tá falando a verdade”, falará Tadeu. Os irmãos mostrarão que estão do lado da moça. Jove (Jesuíta Barbosa) e José Lucas (Irandhir Santos) decidem pedir para Ari investigar Solano e tirar a história a limpo.

Zé Leôncio acredita em Tenório e demiti Zefa. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

