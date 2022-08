Zé Roberto convoca 16 jogadoras para treinos pré-Mundial de Vôlei

O técnico da seleção brasileira feminina de vôlei, José Roberto Guimarães, convocou 16 jogadoras para os treinamentos pré- Campeonato Mundial, programado para setembro e outubro na Holanda e na Polônia. As novidades na lista são a central Carol Gattaz, medalha de prata na Olimpíada de Tóquio, e a ponteira Tainara. O treinador manteve a maior parte da equipe vice-campeã da Liga das Nações, em julho passado. A seleção vai em busca do título inédito no Mundial.

Olha elas, Brasil! 🇧🇷 ▶️ Aperte o play e confira as convocadas do técnico José Roberto Guimarães para os treinos de preparação para o Campeonato Mundial! pic.twitter.com/0Pu7HkQZcn — CBV (@volei) August 1, 2022

A central Gattaz, de 41 anos, volta à seleção pela primeira vez após a conquista da prata olímpica. A jogadora vai substituiu Diana, que se recupera de uma cirurgia ortognática (procedimento de correção de ossos da mandíbula). Já Tainara herdou a vaga da ponteira Julia Begmann, que retornou à faculdade nos Estados Unidos para concluir a graduação em física.

“Uma alegria imensa que não cabe no peito. Sempre uma honra vestir essa camisa!! Muito disposta a contribuir da melhor forma possível para esse grupo tão incrível e especial da seleção brasileira. Vamos para mais uma missão!!”, postou Gattaz em sua rede social logo após a convocação.

As demais convocadas são as levantadoras Macris e Roberta, as centrais Carol, Julia Kudiess e Lorena, as ponteiras Gabi, Pri Daroit, Rosamaria e Ana Cristina, as opostas Lorenne, Kisy e Lorrayna e as líberos Nyeme e Natinha

As convocadas já começam a se apresentar nesta segunda (1º) no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema. Das 16 convocadas, apenas 14 serão chamadas para representar o Brasil no Mundial.

A competição reunirá 24 equipes na primeira fase, divididas em quatro grupos. O Brasil está chave D, junto com China, Japão, Colômbia e República Tcheca. As quatro primeiras equipes em cada grupo se classificam para segunda fase (nesta serão duas chaves com oito equipe cada, disputando em turno único). Na sequência, as oito melhores equipes disputarão as quartas de final, depois as semifinais e, por fim, a decisão de título.