Zelensky diz que é ‘muito difícil negociar’ após ver ações russas em Bucha

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta segunda-feira (4) que é “muito difícil negociar quando você vê o que eles fizeram aqui”, em referência às ações russas na cidade de Bucha. Em visita à região, na qual o exército da Rússia é acusado por ter cometido crimes de guerra, Zelensky denunciou o assassinato de crianças e o estupro de mulheres, no que qualificou como “genocídio”.

Autoridades ucranianas alegam que os corpos de ao menos 410 civis foram encontrados em áreas próximas à capital do país, Kiev, após o recuo de tropas russas na semana passada. Muitos dos cadáveres tinham as mãos amarradas, ferimentos de tiros à queima-roupa e sinais de tortura. Líderes internacionais condenaram as supostas atrocidades e pediram sanções mais duras contra Moscou.

Ucrânia recupera cidade de Bucha

Quando soldados ucranianos recapturaram Bucha, perto de Kiev, no sábado, eles encontraram dezenas de civis mortos, somando-se ao que os órgãos de defesa dos direitos humanos estão chamando de evidências crescentes de crimes de guerra cometidos pela Rússia. O município disse, no sábado, que enterrou 280 corpos em valas comuns até aquele momento.

No lado oeste da cidade, um civil acenou para os soldados ucranianos que o seguiram até uma garagem de metal que estava queimada e fumegante. Dentro havia metade do corpo de uma mulher, o torso queimado, uma cabeça presa, mas sem rosto.

O homem disse que o nome da mulher era Valentina Promac e que ela se refugiou em sua garagem durante a ocupação russa, recusando-se a entregar gasolina.

O grupo de direitos humanos Human Rights Watch disse no domingo que documentou vários casos de crimes de guerra no norte e leste da Ucrânia, incluindo estupro, execuções sumárias, violência e saques por tropas russas.

Moscou rejeitou as alegações de crimes de guerra, incluindo as acusações de que a Rússia alvejou civis.

Dentre outros relatos da cidade, soldados ucranianos disseram ter encontrado 20 cadáveres perto de uma fábrica de vidro na cidade, acrescentando que as tropas russas proibiram os moradores de enterrá-los. Alguns corpos foram colocados em armadilhas, eles disseram.