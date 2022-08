Zélia Duncan, Tatá Werneck e demais famosos prestam homenagens emocionantes a Jô Soares

A televisão brasileira perdeu um dos seus maiores colaboradores na madrugada desta sexta-feira (5). O apresentador Jô Soares faleceu no hospital Sírio-Libanês, onde estava internado por pneumonia desde 25 de junho. A notícia pegou todos de surpresa. Amigos de trabalho de Jô Soares usaram as suas redes sociais para prestarem homenagem. Confira:

Zélia Duncan Zélia Duncan, hoje casada com Flávia Pedras, ex-esposa de Jô Soares, foi uma das primeiras a lamentar a morte do querido amigo. “O Brasil perdeu hoje um artista único, um comediante que amava seu ofício acima de tudo, um ator fora de série. Um entrevistador brilhante. Um cidadão que amava seu país e seus amigos. Jô Soares, obrigada por tanto”, escreveu em publicação no Twitter.

Adriane Galisteu Adriane Galisteu, vizinha do apresentador, também compartilhou sua dor com a perda do amigo. “Meu Deus, o mundo sem você! Meu amado amigo, diretor, conselheiro, vizinho, que tristeza! Você sempre foi cercado de amor e sempre será assim! Seguirei te aplaudindo e através de suas obras aprendendo com você! Obrigada por tantas risadas, tantas conversas, por todos os ensinamentos! Te amo eternamente”, escreveu em legenda.

Adriane Galisteu era vizinha de Jô Soares (Foto: Reprodução/Instagram)

Ana Maria Braga A apresentadora Ana Maria Braga também contribuiu para o memorial online feito para Jô Soares. Em publicação, Ana Maria tirou do baú uma foto de quando foi no Programa do Jô. “Eu tive a honra de conhecer e conviver com esse jornalista e humorista tão talentoso e querido de todos nós. Hoje o dia amanheceu mais sem graça. Vá em paz meu amigo”, escreveu em legenda. Por conta do falecimento do amigo, Ana Maria Braga não apresentou o ‘Mais Você‘ ao vivo na manhã desta sexta-feira (5).

Ana Maria Braga e Jô Soares eram amigos de longa data (Foto: Reprodução/Instagram)

Ana Carolina A cantora Ana Carolina também relembrou o dia que foi entrevistada por Jô Soares em seu programa noturno. “Dia triste. Jô inesquecível Jô que acompanhei desde pequena, com o genial Viva o gordo, mais tarde tive a honra de sentar no seu concorrido sofá e me divertir com esse ser humano tão especial, inteligente e afetuoso. Uma passagem de luz e paz! Saudades do “beijo do gordo”! Obrigada por tanto”, escreveu.

A cantora Ana Carolina admirava Jô Soares desde pequena (Foto: Reprodução/Instagram)

+ Um beijo do gordo! Relembre a carreira de Jô Soares Tatá Werneck A humorista Tatá Werneck prestou sua solidariedade através de uma publicação no Instagram. A apresentadora comentou o quanto Jô Soares foi uma referência na sua carreira. “Que tristeza acordar sem você, Jô. Você talvez, só agora, entenda o quanto você era uma referência pra mim, apesar de ter te dito muitas vezes. Você mudou muitas e muitas vidas”, escreveu.

Em seguida, Werneck ainda comentou que foi convidada para o Programa do Jô seis vezes, mas, infelizmente, em nenhuma delas pode comparecer. “Eu desmarquei 6 vezes a ida ao seu programa porque tinha pânico de ir e não ser bom. Porque “Ir ao Jô” pra mim, era sentir que tinha dado certo. Aí você me ligou e disse “Você não gosta de mim? Por favor, venha. Quero te conhecer”. E você foi o que você é: um GÊNIO, generoso. Gentil. Engraçado. Brilhante. Jô o que eu quero ser hoje só existe porque eu vi você sendo. Eu te amo muito. Te agradeço. Beijos Repletos de um amor e admiração gigantescos. Te amamos”, finalizou.

Tatá Werneck ainda compartilhou um trecho do Programa do Jô (Foto: Reprodução/Instagram)

Larissa Manoela Apesar da idade, Larissa Manoela não poderia deixar de revelar o seu amor por Jô Soares. Em publicação no Instagram, a atriz comentou seu desejo de ser entrevistada pelo jornalista. “Eu tinha um grande sonho de ser entrevistada por ele. Infelizmente esse sonho não se concretizou, mas em meus pensamentos e na minha vasta imaginação fértil quando ainda criança, eu me recordo que de tanto assistir seu programa de entrevista, fiz com que para mim esse momento enfim chegasse”, escreveu.

A artista ainda falou sobre o talento do apresentador, que teve seu programa no ar por 16 anos na TV Globo. “Ele deixou um legado cultural gigantesco. Compartilhando conosco sua genialidade e tamanho talento em conduzir um dos melhores programas de entrevistas já vistos na tv brasileira. Ele entrevistava como ninguém. Ele tinha o dom de prender a gente na frente da televisão, dentre tantas outras virtudes que ele possuía. Ele fez história das histórias. Obrigada! Descanse em paz Jô”, finalizou.

Larissa Manoela tinha o desejo de ser entrevistada por Jô Soares (Foto: Reprodução/Instagram)

Derico Sciotti O saxofonista do Programa do Jô, Derico Sciotti, comentou brevemente como foi trabalhar com Jô Soares. “É muito triste. Fiquei 28 anos lá, metade da minha vida trabalhando com o Jô. Tenho 56 anos e 28 foram trabalhando com ele, que é uma pessoa incrível, foi uma espécie de um pai mesmo. Tive momentos maravilhosos com ele. Ele me ensinou tudo”, comentou.

“Comecei a trabalhar com ele aos 22 anos de idade e sai com 50 anos. A minha vida inteira passei ouvindo ele. Eu sentava naquela cadeira e via a história do Brasil e do mundo passar. O carinho e a generosidade dele são inesquecíveis. Apesar de o programa ser o ‘Programa do Jô’, ele dizia que não fazia sozinho. Sempre deu abertura para a gente desenvolver as nossas capacidades”, complementou.

Além de Derico, a chamada houseband do Jô era formada pelos músicos Chiquinho Oliveira (trompete), Miltinho (baterista), Bira (baixo), Tomati (guitarra), Osmar Barutti (piano).

Derico Sciotti, saxofonista do sexteto, fala como recebeu a notícia da morte de Jô Soares: “Metade da minha vida eu passei com ele”

Assista na #GloboNews: https://t.co/bFwcwLpLU9 pic.twitter.com/Jvq7soE5gB

Morte de Jô Soares O anúncio da morte de Jô Soares foi feito na manhã desta sexta-feira (5) por Flávia Pedra, ex-esposa do apresentador. Por enquanto, a causa da morte não foi divulgada. Já o enterro e velório do jornalista será realizada de maneira intimista apenas para amigos e familiares.

“Obrigada para sempre, pelas alegrias e também pelos sofrimentos que nos causamos. Até esses nos fizeram mais e melhores. Amor eterno, sua, Bitika”, homenageou em uma publicação no Instagram.

