Zhou capota na largada do GP da Inglaterra e é encaminhado ao centro médico

O GP da Inglaterra foi paralisado por quase uma hora após o chinês Guanyu Zhou capotar na largada. O piloto foi encaminhado ao centro médico por protocolo da competição e o acidente envolveu mais cinco carros.

Tsunoda, Ocon, Russell e Albon também se chocaram. O último, colidiu com o muro e também seguiu o mesmo trâmite de Zhou. Tsunoda perdeu parte do bico e asa dianteira e os demais que não se envolveram no choque pararam no pit lane.

A FIA informou que ambos os pilotos estão bem e conscientes. A nova largada não contou o resultado anterior, já que a primeira volta não foi totalmente completa.