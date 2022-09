Zhou Guanyu renova com Alfa Romeo para a temporada 2023 da Fórmula 1

O piloto chinês Zhou Guanyu renovou seu contrato com a Alfa Romeo até o final da temporada 2023, anunciou nesta terça-feira (27/9) a escuderia, antes do Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1, no próximo fim de semana.

“Depois de ter feito história como o primeiro piloto chinês na Fórmula 1 (em 2022), Zhou se firmou no maior palco do automobilismo, conseguindo pontos desde sua estreia, no Grande Prêmio do Bahrein (10º lugar, 1 ponto)”, disputado em março, explica em comunicado a equipe.

Zhou, de 23 anos e único estreante na temporada 2022, disputou 16 corridas na categoria, tendo como melhor resultado uma 8ª posição no GP do Canadá, em junho.

Com seis etapas a disputar este ano, o chinês é o 17º no Mundial de pilotos, atrás de seu companheiro de equipe, o finlândês Valtteri Bottas (10º).

“Ainda tenho muito a aprender, muito a desenvolver, mas confio em nosso trabalho e espero ansiosamente o próximo capítulo de nossa história juntos”, declarou o piloto, citado no comunicado.

Na próxima temporada, Zhou continuará fazendo dupla com Bottas, de 33 anos, que chegou este ano à Alfa Romeo com um contrato “plurianual”.

Grid da Fórmula 1 para 2023, até o momento:





Red Bull: Max Verstappen e Sergio Pérez





Ferrari: Charles Leclerc e Carlos Sainz





Mercedes: Lewis Hamilton e George Russell

McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri





Alpine: Esteban Ocon

Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll





AlphaTauri: Yuki Tsunoda e Pierre Gasly





Alfa Romeo: Valtteri Bottas e Zhou Guanyu





Haas: Kevin Magnussen

Williams: Alexander Albon