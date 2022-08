Zilu Camargo faz proibição a Wanessa Camargo em relação ao namoro com Dado Dolabella

Zilu Camargo demostrou que não está de acordo com o namoro da filha, Wanessa Camargo com Dado Dolabella. Segundo o colunista do “Metrópoles”, Leo Dias, Zilu chegou a fazer proibições a filha sobre a presença do genro em sua mansão, em São Paulo.

De acordo com o jornalista, Zilu proibiu que Dado visite a casa de Wanessa, em Alphaville, São Paulo. Mesmo com a cantora morando e mantendo a mansão, ela pertence à matriarca da família. No entanto, ainda de acordo com a punblicação, Dado Dolabella tem ido escondido visitar a namorada e os seguranças do condomínio avisaram Zilu do ocorrido.

Wanessa Camargo esclarece boatos sobre relacionamento com Dado Dolabella Sem ter para onde escapar, a cantora Wanessa Camargo falou pela primeira vez sobre o seu suposto relacionamento com o ator, Dado Dolabella. A cantora foi uma das convidadas do ‘Caldeirão com Mion‘ e durante sua participação o apresentador, Marcos Mion, questionou ela sobre “as notícias que têm circulado sobre a vida pessoal”. Sem citar nomes, Wanessa afirmou que está tudo bem. “Estou muito feliz agora”, disse.

Segundo o jornal O Globo, a plateia reagiu super bem ao comentário da cantora. De acordo com as informações, a participação de Wanessa no programa deve ser exibida em setembro. Vale lembrar que o suposto casal foi flagrado recentemente, após a cantora terminar seu casamento com o empresário Marcus Buaiz.

