Zilu ‘faz a limpa’ em casa nos EUA com medo do furacão Ian: ‘Não sabemos o que vai acontecer’

A empresária Zilu Godoi, que mora em Orlando, nos Estados Unidos, não escondeu seu medo do furacão Ian. Esse fenômeno natural já passou por Cuba e deve atingir a Flórida ainda esta semana. Ex-mulher de Zezé Di Camargo postou um vídeo nos stories do Instagram mostrando que estava retirando as coisas da área externa da casa onde vive: “Preparação antes do furacão. Olha aqui, [estamos] tirando tudo. Fazendo a limpa na área da piscina porque o furacão está chegando aí”. Zilu acrescentou: “Tem que tirar as boias da piscina, [estamos] tirando a televisão, porque olha o tempo como já está fechado, furacão vindo aí, vamos ver que categoria ele vai chegar aqui em Orlando”. Autoridades locais orientaram a população a se prevenir e também a estocar alimentos. “Sabemos que vamos ter um grande impacto no estado”, declarou o governador da Flórida, Ron DeSantis, na última segunda-feira, 26. “Vocês acham que é brincadeira, mas não é não. Olha essa casa, é toda de vidro, paredes de vidro, a piscina. Vocês acham que não dá medo? Dá sim. Estamos nos preparando porque não sabemos o que vai acontecer, mas se Deus quiser vai ser leve e não vai acontecer nada grave”, comentou Zilu. A empresária também postou vídeos mostrando a situação de um mercado local, que já estava sem alguns produtos como água e papel higiênico.