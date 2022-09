Zilu responde se ainda é apaixonada por Zezé Di Camargo e se brigou com Wanessa Camargo

A empresária Zilu Godoi usou as redes sociais para responder às curiosidades dos fãs sobre sua vida pessoal. A ex-mulher do cantor Zezé Di Camargo abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e, sem rodeios, falou do sertanejo e da relação que possui com os filhos que tiveram juntos. Questionada se ainda ama Zezé, a empresária disparou: “Preguiça desse tipo de pergunta! Melhor fingir demência”. Zilu também desmentiu os rumores de que estava brigada com sua filha mais velha, Wanessa Camargo. A cantora, inclusive, passou os últimos dias com os filhos, José Marcus e João Francisco, na casa de Zilu nos Estados Unidos. “Coração partido, agora eles foram embora. Camilla [Camargo] foi antes com as crianças [dela], agora foi a Wanessa”, declarou a empresária na última quinta-feira, 8, após deixar a filha no aeroporto. Os netos de Zilu permaneceram em Orlando com o pai, o empresário Marcus Buaiz. Um seguidor quis saber por que Wanessa e Camilla passaram tanto tempo sem visitá-la, Zilu explicou que foi por conta da pandemia: “Todos estavam com o visto americano vencido! A [minha neta] Julia nem passaporte tinha. Só quando o consulado retomou o serviço do visto americano, meus filhos conseguiram agendamento! O Igor [Camargo] ainda está aguardando [para tirar] o visto”. A empresária também respondeu um seguidor que perguntou por que ela ainda “carrega” o sobrenome de Zezé. “Eu não ‘carrego’, porque isso não é um fardo! Eu tenho o Camargo porque no divórcio, meu ex-marido que me pediu para mantê-lo”, concluiu Zilu.