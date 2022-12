Nove dias após deslizamento com duas mortes, PRF libera a BR-376

Nove dias após o deslizamento que deixou dois mortos na BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou a liberação da rodovia. De acordo com a corporação, o tráfego será aberto a partir das 17h30 desta quarta-feira (7/12).

“A liberação acontece de forma coordenada pela PRF, com viaturas e carros de apoio da concessionária, orientando o trânsito e sinalizando toda a extensão da serra. O trânsito no local do deslizamento segue liberado com uma faixa em cada sentido, por um trecho de 800 metros”, informou.

Nesta quarta, a Concessionária Arteris Litoral Sul informou à PRF que o trecho apresenta condições estruturais e de canalização do trânsito seguras para a liberação do tráfego.

Leia a reportagem completa no Banda B, parceiro do Metrópoles.

