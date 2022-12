Novo recorde! Messi é o 1º a marcar em quatro fases de mata-mata

Lionel Messi não cansa de estabelecer novos recordes na Copa do Mundo. Além de se tornar o jogador com mais partidas na competição, o argentino ainda se tornou o primeiro a marcar em quatro fases de mata-mata, no atual formato do torneio. Além disso, chegou ao sexto gol no Catar e assumiu a artilharia.

O camisa 10 já havia feito gols nas oitavas, nas quartas e na semifinal. Na final, contra a França, abriu o placar de pênalti e completou o bingo. A conta vale apenas na trajetória em busca do título – assim, não leva em conta as disputas pelo terceiro lugar.

A Copa do Mundo é disputada no atual sistema de mata-mata, a partir das oitavas de final, desde 1986. Em 1970, Jairzinho anotou em todas as partidas, mas eram disputados apenas três duelos após a fase de grupos. Em 1938, Sarosi, da Hungria, marcou em quatro jogos, mas a Copa tinha formato reduzido e era jogada apenas em mata-mata.

Messi marcou duas vezes na fase de grupos, sobre Arábia Saudita e México. Depois, nas oitavas, abriu o placar na vitória sobre a Austrália, por 2×1. Nas quartas, anotou o segundo gol no empate em 2×2 com a Holanda – os hermanos ficaram com a vaga nos pênaltis.

Na semifinal, o capitão da Argentina fez, de pênalti, o primeiro gol no triunfo por 3×0 sobre a Croácia, que garantiu a classificação à decisão do Mundial. E, na final, balançou as redes pela sexta vez.

Foi o 12º gol de Messi em Copas, alcançando o número de Pelé. Mas o argentino precisou de 26 partidas em cinco edições para isso, enquanto o Rei do Futebol chegou ao número em 14 duelos, divididos em quatro Mundiais.

Os dois dividem a quinta colocação na artilharia histórica da competição. Imediatamente à frente deles, está Just Fontaine (França), com 13 gols. O maior goleador é Miroslav Klose (Alemanha), que marcou 16 vezes. Completam o top 3 o brasileiro Ronaldo, com 15 gols, e o alemão Gerd Muller, com 14.

O gol na final ainda fez Messi se igualar a Ronaldo Fenômeno e ao alemão Miroslav Klose em mais uma coisa: gols em mais jogos nas Copas. Os três jogadores marcaram em 11 partidas.