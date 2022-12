Novo showcase do Xbox está planejado para o início de 2023

Já fazem 6 meses desde o último showcase do Xbox realizado durante o período da E3 em Junho, e a ausência da participação da Microsoft na The Game Awards decepcionou muitos jogadores que esperavam ouvir mais novidades dos próximos jogos da empresa no evento. Mas de acordo com Rand Al Thor do Xbox 2 Podcast e Jez Corden da Windows Central, nós não teremos que aguardar muito mais tempo para ver os próximos jogos em ação.

Ambos os insiders afirmaram que ouviram de “múltiplas fontes” que um novo showcase do Xbox está marcado para o início de 2023, provavelmente entre os meses de Janeiro e Março.

Sabemos que a Xbox Game Studios e Bethesda já confirmaram diversos lançamentos first-party para a primeira metade do ano, incluindo Forza Motorsport, Starfield, Redfall, Ara: History Untold, Minecraft Legends, Age of Empires II: Definitive Edition para consoles Xbox e a nova expansão de Forza Horizon 5, porém ainda falta revelar as datas de lançamento para a maioria destes títulos, e um showcase seria o palco perfeito para isto.

Esta notícia vem uma semana após Aaron Greenberg – vice-presidente de marketing do Xbox – tweetar que “vocês não terão que esperar muito tempo para saber o que estamos preparando”

Não se sabe se este evento mostrará ainda mais jogos como Hellblade II ou Avowed para os meses seguintes, mas provavelmente ele não substituirá a tradicional transmissão da E3 em Junho.

Lembre-se de tratar estas informações como um rumor até sair uma informação oficial por parte da Microsoft.