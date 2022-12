‘O pentacampeão caiu’, provoca Argentina após ir à final da Copa

A classificação da Argentina à final da Copa do Mundo teve provocação ao Brasil. Durante a festa dos jogadores nos vestiários do Lusail, os atletas provocaram a Seleção Brasileira, que ficou pelo caminho e foi eliminada pela Croácia nas quartas de final.

A festa foi filmada e publicada nas redes sociais pelo zagueiro Otamendi. Nas imagens, os atletas cantam uma música entoada pela torcida. Em um dos trechos, eles lembram do Brasil e citam a conquista da Copa América, no ano passado, no Maracanã.

“Brasileiro, o que aconteceu? O pentacampeão caiu”, diz trecho da música. “Messi foi ao Rio e ficou com a Copa”, completa.

A Argentina se classificou à final da Copa do Mundo após vencer a Croácia por 3×0. O rival na final sairá do confronto entre França e Marrocos, nesta quarta-feira (14), às 16h.