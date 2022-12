O renascimento da Galeria Metrópole

A Galeria Metrópole é um ícone da arquitetura modernista paulista, projetado por Gian Carlo Gasperini e Salvador Candia em 1960, situado na Praça Dom José Gaspar, na República, região central da cidade de São Paulo. Mas durante os anos mais duros da pandemia, entre 2020 e 2021, quem caminhava pelos corredores avarandados do prédio sentia uma sensação de abandono com tantas lojas fechadas.

Hoje, o cenário é bem mais animador. Basta dar uma volta na galeria para ver diversas lojas sendo reformadas e outras recém-abertas – algumas até com cheiro de tinta fresca. Os espaços com decorações descoladas vendem objetos e móveis de design, roupas vintages, confecções unissex e peças de arte.

Há ainda cafés, loja de vinho, estúdios de arquitetura e design. Encontra-se de tudo um pouco em meio de antigas agências de turismo e botecos em que as pessoas que trabalham na região se reúnem para fazer um happy hour ou ver um jogo da Copa do Mundo. Confira uma seleção de lojas que abriram no último ano na galeria.

Estúdio Niz O designer Bruno Niz desenvolve mobiliário e objetos em uma linha bem minimalista misturando madeira e metal. Para dar vida às suas peças, faz sempre uma seleção de objetos para compor o seu showroom. Percebendo o interesse das pessoas em comprarem as peças selecionadas por ele, fundou a Galeria Objetos, que funciona junto com showroom do estúdio. Na curadoria, há objetos de madeira da Toco e itens de vidro soprado da Cristaleria Nacional.

Loja 20, 2o andar. Seg./sex.: 10h/19h; sáb. 10h/18h. Site: estudioniz.com.

Floresta no Centro É a loja do Instituto Socioambiental, organização que defende os bens e direitos do meio ambiente e dos povos indígenas. As estantes exibem uma seleção de iguarias culinárias, como pimenta Baniwa (R$ 151) e cogumelo Yanomami (R$ 25), além de cerâmicas, cestarias e acessórios indígenas.

Loja 28, 2o andar. Seg./sex.: 9h/17h. Site: loja.socioambiental.org.

Fugaz Vintage Se Marina Lima canta que “tudo em você é fugaz”, esse brechó tenta dar uma vida mais longa às roupas e aos acessórios muito bem selecionados pela dupla Igor Palmerim e Ana Luiza Mendonça. Vasculhando pelas araras, você pode encontrar camisa masculina 100% com aquela estampa bem anos 80 (R$ 200), blazer Yves Saint Laurent (R$ 480,00), e um pretinho básico Valentino (R$ 680).

Loja 6 , 2o andar. Seg./sex.: 11h/19h; sáb. 11h/17h. Site: fugazvintage.com.br

Gatcha Se o café dá aquele up para terminar as tarefas do dia, fazer um carinho em um gato pode ajudar a aliviar o estresse do expediente. A Gatcha junta o melhor dos mundos: você pode tomar expresso ou um matchá latte (R$ 12), especialidade da casa, e depois subir na área reservada aos bichanos para fazer um carinho em um deles (R$ 15 por 15 minutos). Se você se apaixonar pelo gato, pode adotar.

Loja 2, 2o andar. Seg. à sáb. 10h/18h. Instagram: instagram.com/gatchasp.

IP Livros Usados Como a Galeria Metrópole é muito frequentada por arquitetos, designers e interessados em arte, a sacada desse sebo é fazer uma seleção de livros sobre os temas favoritos desse público: fotografia, arquitetura, design e catálogos de exposições. Mas quem gosta de literatura e poesia também encontrará ofertas de livros do gênero.

Loja 18, 2o andar Seg./sáb.: 14h30/18h30. Instagram: instagram.com/ip.livrosusados/

Metro Objetos + Fino Fundado por Gustavo Cedroni e Martin Corullon, o escritório de arquitetura Metro era parceiro do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, ganhador do Pritzker Prize 2006. Depois de desenvolver muitas peças, como espelhos e ganchos, para os projetos, o escritório lançou a sua linha de objetos. Na loja, há fruteiras esculpidas em pedra sabão (R$ 1.900 a R$ 2.400), uma linha bem minimalista de cerâmica (prato fundo R$ 190, copo R$ 138) entre outros itens desenhados pelos arquitetos. Dividindo o espaço com a Metro, a Fino é uma marca de artigos em couro e tecido com design minimalista de itens como bolsas, carteiras e cases para guardar óculos e documentos.

Loja 33, 1o andar. Seg./sex.: 10h/18h. Site (Metro Objetos): metroobjetos.com. Instagram (Fino): instagram.com/finoartigos

Paiol Loja focada em arte popular, vende peças de artistas do Vale do Jequitinhonha, interior de Minas Gerais; da Ilha do Ferro, em Alagoas; xilogravuras de nomes como J. Borges; e esculturas – a exemplo das cabeças de Cida Lima. Com lojas na Vila Madalena e Av. Paulista, abriu no último sábado (10/12) uma nova unidade na galeria.

Loja 25, 1o andar. Seg./sáb.: 11h/19h. Site: lojavirtual.lojapaiol.com.br.

Transa 55 Logo na entrada está o aviso: roupas sem gênero. Camisas, kimonos, shorts, vestidos com estampas exclusivas e de cores vibrantes vestem bem homens, mulheres e pessoas não binárias. Para o fim do ano, a estilista Sara Beltrami, quem está por trás da marca, lançou com uma coleção com estampas batizadas de Alto Astral, com listras coloridas como as fitas de N.S. do Bonfim; e Proteção, com imagens da espadas de São Jorge.

Térreo, Loja 02. Seg. à sáb.: 11h30/20h. Site: transa55.com.br

