Ocupação hoteleira na cidade do Rio de Janeiro chega a quase 90%

O réveillon carioca vai ser com a cidade cheia. Os hotéis do Rio de Janeiro já estão com quase 90% das vagas ocupadas para a festa de ano novo, de acordo com o HotéisRio, sindicato que representa a categoria.

Os bairros mais procurados para o réveillon são Ipanema, Leblon, Leme e Copacabana, que ficam localizados na zona sul da cidade. O setor de turismo está otimista e espera chegar aos 100% de ocupação até a festa.

A Barra da Tijuca, que tem como característica ser o maior réveillon indoor da cidade, com as comemorações realizadas em festas dentro das casas ou dos hotéis, tem há alguns anos confirmado o desempenho com grande demanda do público que viaja em família. O bairro já tem mais de 92% dos quartos reservados e a expectativa da hotelaria é de 100% de quartos ocupados na virada.

O resultado mostra crescimento das reservas. Na semana passada, a pesquisa apontava uma ocupação de 80% nos hotéis. A expectativa do setor hoteleiro é de superar o resultado do Réveillon passado, quando a taxa de ocupação foi de 92%.

A Prefeitura do Rio divulgou detalhes da festa da virada. O Palco Copacabana contará com shows de Zeca Pagodinho, Iza, Alexandre Pires e a bateria da Grande Rio. Também haverá palco com shows no Flamengo, Madureira, Penha, Ilha do Governador, Pedra de Guaratiba, Sepetiba, Paquetá e Ramos.

Com relação aos fogos de artifício, a organização do evento destacou que o barulho está dentro das normas estabelecidas esse ano e terá 12 minutos de duração.

*Com a supervisão de Jacson Segundo.

