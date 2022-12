Opção para a zaga, Alan Franco é monitorado pelo São Paulo desde 2021

Alan Franco é a primeira opção do São Paulo para reforçar a zaga. A diretoria enviou uma proposta ao Atlanta United, dos EUA, que detém seus direitos econômicos, e espera, enfim, contar com o jogador, monitorado há tempo pelo clube do Morumbi.

Em 2021, Hernán Crespo indicou a contratação de Alan Franco. O zagueiro chamou atenção defendendo o Independiente, da Argentina, mas acabou acertando sua transferência para a Major League Soccer, Primeira Divisão dos EUA.

Aos 26 anos, Alan Franco vem sendo bastante utilizado pelo Atlanta United. Em sua primeira temporada pelo clube norte-americano, o zagueiro atuou em 27 partidas, 25 como titular. Já nesta temporada, o argentino foi ainda mais utilizado, estando presente em 32 jogos, figurando entre os 11 iniciais em todos eles.

Por se tratar de um jogador jovem, mas já com uma certa experiência, Alan Franco é visto com bons olhos pela diretoria, que vem buscando atletas que possam dar respaldo aos jovens revelados em Cotia para mostrarem seu futebol e se desenvolverem no elenco profissional, dando retorno esportivo e financeiro ao São Paulo ao longo dos anos.

Um fator que pesa contra a chegada de Alan Franco é o limite de estrangeiros em competições da CBF, como Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, que permitem a relação de cinco atletas nascidos fora do País por partida. Atualmente, o São Paulo já conta com seis jogadores de outras nacionalidades: Calleri, Galoppo, Gabriel Neves, Arboleda, Nahuel Ferraresi e Orejuela.

Independentemente da chegada de Alan Franco, uma coisa é certa: a necessidade de um zagueiro. Isso porque Diego Costa se recupera de um procedimento no joelho esquerdo, Lucas Beraldo defenderá a Seleção Brasileira sub-20 no Torneio Sul-Americano, entre janeiro e fevereiro, Walce não atua há quase três anos e Arboleda volta de férias apenas no próximo dia 2 de janeiro, restando apenas Nahuel Ferraresi como opção para o setor.

Três zagueiros que defenderam o São Paulo em 2022 se despediram do clube nesta janela transferências. Luizão foi para o West Ham, da Inglaterra, Léo acertou com o Vasco da Gama, enquanto Miranda ainda não definiu seu próximo destino ou se encerrará a carreira.