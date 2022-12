Organização da posse de Lula pergunta se artistas podem dividir quarto

A falta de quartos disponíveis na rede hoteleira de Brasília em virtude da posse de Lula criou uma dificuldade para a organização da festa.

Os artistas convidados para se apresentar foram sondados para saber se topariam dividir quartos. A consulta virou motivo de piada, mas também de preocupação entre eles.

A orientação é para que eles cheguem a Brasília dois dias antes, e, portanto, passem o dia 31 na capital federal.

A maioria, claro, irá com pelo menos um acompanhante, fora bandas ou assessores.

