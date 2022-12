Pagamento da parcela de dezembro do Auxílio Brasil começa hoje (12)

O Ministério da Cidadania começou o pagamento da parcela de dezembro do Auxílio Brasil nesta segunda-feira (12). Por enquanto, este é o último mês em que o valor do benefício de R$ 600 está garantido. A previsão de orçamento do atual governo é R$ 400 para o auxílio a partir de janeiro.

Os primeiros a receber são os beneficiários com o NIS, Número de Identificação Social, final 1. Nesta terça-feira (13), recebe quem tem o NIS terminado em 2 e assim por diante. O último pagamento é no dia 23, para o final zero.

Cerca de 21 milhões e 600 mil famílias vão receber o dinheiro neste mês, 67 mil a mais do que em novembro. O valor médio do auxílio é R$ 607,14.

Para o ano que vem, o futuro governo procura aprovar uma Proposta de Emenda à Constituição para garantir recursos para manter o benefício de R$ 600 e mais R$ 150 por criança até seis anos de idade.

Além do Auxílio Brasil, neste mês, 5 milhões e 950 mil famílias vão receber o Vale Gás de R$ 112, valor da média nacional do botijão de 13 quilos, segundo o Ministério da Cidadania. Os repasses também começam nesta segunda e seguem até dia 23 de acordo com NIS do beneficiário, começando pelos números com final 1.

Este é o último mês que o benefício terá o valor inteiro de um botijão. A previsão do governo é que volte a ser de 50% do preço no ano que vem.

Economia Brasília Sâmia Mendes / Guilherme Strozi Gabriel Brum – Repórter da Rádio Nacional Auxílio Brasil Pagamento Auxílio Gás 88:00