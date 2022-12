Palácio da Alvorada vira acampamento de bolsonaristas em Brasília

Milhares de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) se reúnem há dias em frente ao Palácio da Alvorada, residência oficial do mandatário, para apoiar o presidente e protestar contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O grupo veste roupas em verde e amarelo e carrega bandeiras do Brasil. Nesta segunda-feira (12/12), por volta das 17h, os apoiadores se aglomeraram em frente ao Palácio da Alvorada e cumprimentaram o presidente, que caminhou até o gramado para falar com os manifestantes. O momento foi transmitido ao vivo pelas redes sociais de Bolsonaro.

Ao longo da tarde, dezenas de ônibus de viagem e carros de manifestantes ocuparam os estacionamentos nos arredores do Palácio da Alvorada.

Os manifestantes contestam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022. O petista foi diplomado nesta segunda em cerimônia no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O evento, que contou com participação do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, atesta que a chapa de Lula e Geraldo Alckmin (PSB) está apta a assumir o mandato em 1° de janeiro de 2023.

Confira vídeo de apoiadores reunidos em frente ao Palácio da Alvorada:

Durante a manifestação, os apoiadores de Bolsonaro pediram que as Forças Armadas “salvem o Brasil”. Manifestantes também entoaram gritos contra o presidente eleito: “Lula, ladrão, seu lugar é na prisão”.

O grupo começou a se dispersar por volta das 18h, após o encontro com o presidente. No entanto, mesmo após a saída de Bolsonaro do gramado, alguns apoiadores permaneceram em frente à residência oficial aguardando por um possível retorno do presidente ao local.

