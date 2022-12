O jovem atacante Endrick, de 16 anos, é o mais novo reforço do Real Madrid. O anúnciou foi feito nesta quinta-feira (15) pelo clube espanhol e pelo Palmeiras.

O atleta permanecerá no clube paulista até julho de 2024, quando completa a maioridade. Depois, seguirá para Madri.

De acordo com imprensa espanhola, a transação pode chegar a R$ 400 milhões.

Nota divulgada pelo Real Madrid





Real Madrid C.F., Sociedade Esportiva Palmeiras, Endrick e sua família chegaram a um acordo pelo qual o jogador ingressará ao Real Madrid quando atingir a maioridade, em julho de 2024.





Até lá, Endrick segue treinando no S. E. Palmeiras. O jogador deslocar-se-á a Madri nos próximos dias para visitar as instalações do nosso clube.