Papai Noel negro comove repórter da Globo: “Bate no coração diferente”

O repórter Thiago Simpatia protagonizou uma cena para lá de emocionante na manhã deste sábado (10/12), durante um link ao vivo no É de Casa, da Globo. O jornalista não escondeu a alegria de entrevistar um Papai Noel negro, assim como ele, e celebrou que as crianças de hoje em dia podem se ver representadas.

“Tem um Papai Noel dos sonhos. Ritinha [Batista], Thiago Oliveira, todo nosso povo preto, na nossa época não tinha Papai Noel preto, mas hoje tem, sim. E eu estou feliz da vida de estar aqui com nosso parceiro”, comemorou Thiago Simpatia. “Gente, eu estou emocionado de verdade, porque é muito bom”, completou o repórter.

Que coisa mais lindaaa! O coração fica cheio! #EDeCasa pic.twitter.com/0w7AlYJ1Ja

— SaMMer Paes (@EletroSammer) December 10, 2022

José Benedicto, que dá vida ao Papai Noel em um shopping na Zona Leste de São Paulo (SP), também ressaltou a importância da diversidade entre os símbolos da festa natalina. “A gente vê nos olhos, tanto das crianças como dos adultos, aquela sensação de: ‘Na minha época, não tinha. E agora estou dando oportunidade de passar isso para os meus filhos’. É maravilhoso”, afirmou.

Thiago simpatia devolveu a fala aos colegas do estúdio e recebeu a animação de Thiago Oliveira. “Uma criança pedir qualquer coisa para um Papai Noel preto bate no coração de uma maneira muito diferente”, concluiu o apresentador.

