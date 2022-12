Para 2023, BC eleva estimativa de inflação de 4,6% para 5%

O Banco Central aumentou a projeção da inflação para o próximo ano de 4,6% para 5%, segundo o IPCA. A estimativa foi publicada nesta quinta-feira no Relatório Trimestral de Inflação da autoridade monetária.

Com isso, a probabilidade de a inflação estourar a meta definida pelo Banco Central passou de 46%, em setembro; para 57% neste mês.

A inflação fica dentro da meta se o IPCA oscilar entre 1,75% e 4,75%; sendo o centro da meta fixado em três e meio por cento.

Se a previsão do banco se confirmar, será o terceiro ano consecutivo de estouro da meta da inflação.

A autoridade monetária do Brasil avalia que o ambiente inflacionário segue desafiador, apesar da desaceleração de preços nos últimos meses. A inflação das commodities continua recuando, assim como a inflação dos produtores e dos serviços.

Já a inflação ao consumidor, aquela medida pelo IPCA, acelerou no trimestre encerrado em novembro se comparado com trimestre anterior. Ainda assim, no acumulado de 12 meses, os preços ao consumidor recuaram de 9,6% em agosto; para 6,1% em novembro. Com isso, o Banco Central estima que a inflação de 2022 deve fechar o ano em 6%.

No mesmo relatório, o Banco Central aumentou a projeção de crescimento do PIB para este ano de 2,7% para 2,9%, mantendo a previsão de crescimento da economia para o próximo ano em 1%, apontando uma desaceleração da atividade econômica do país.



© Marcello Casal JrAgência Brasil

