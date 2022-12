Pará registra queda de 26% no número de feminicídios em 2022

Os casos de feminicídio no Pará diminuíram mais de 26% em um ano. Em 2022, no período de janeiro a outubro, foram registrados 42 casos, o que representa uma redução de 26, 31% se comparado ao mesmo período de 2021 em que foram computados 57 casos.

O balanço foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, como explica o delegado André Costa, secretário de Segurança Pública e Defesa Social em exercício: “Isso vem a demonstrar que a política pública direcionada pelo governo do Pará, implementada Secretaria de Segurança Pública, vem dando os bons resultados. Principalmente com relação a ampliação das delegacias de atendimento à mulher, a patrulha Maria da Penha, as viaturas caracterizadas que influenciam principalmente na parte ostensiva e pedagógica do atendimento às mulheres vítimas de violência.”

Hoje o Pará conta com delegacias especializadas para o atendimento a mulher e as vítimas de violência. Além da ampliação da delegacia virtual, que facilita o acesso para o registro das ocorrências. O delegado André Costa, secretário de segurança pública e defesa social em exercício destacou o trabalho de capacitação dos agentes da segurança pública para humanizar o atendimento às vítimas.

A Secretaria de Segurança Pública destaca ainda a importância dos canais de denúncia que ajudam na identificação criminosos e auxiliam na elucidação dos crimes. A população pode acessar pelo telefone 190 do Centro Integrado de Operações CIOP, para chamadas de urgências. E o canal do Disque Denúncia pelo atendimento convencional, 181 ou pelo WhatsApp da Yara, 91 9815 9181.

*Com reportagem e supervisão do jornalista Kelvis Ranieri

Segurança Belém – PA Kelvis Ranieri – Beatriz Arcoverde Hanna Franco – Rádio Cultura FM do Pará Feminicídio 2:26