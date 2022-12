Patente da Microsoft sugere a chegada de anúncios nos jogos do Xbox

Os jogos já são um dos principais meios de entretenimento do mundo que chama atenção de todos os tipos de público, e as grandes empresas sabem bem aproveitar disso.

Já faz um bom tempo que informações alegam que Sony e Microsoft estão trabalhando com um sistema que tem como objetivo colocar anúncios personalizados, seja nos jogos ou no próprio console.

Recentemente foi descoberto uma patente da Microsoft, sugerindo que a empresa realmente está trabalhando nisso, com anúncios personalizados nos jogos do Xbox.

Tais anúncios podem ser adicionados em jogos via nuvem e serão baseados em seus interesses. A tecnologia pretende exibir conteúdo de vídeo sobreposto personalizado para um jogador em tempo real simultaneamente com o jogo sem alterar os recursos dentro do videogame específico.

Um jogo que pode ser usado como exemplo nessa parte dos anúncios personalizados é o FIFA, que já faz isso há um bom tempo. De qualquer maneira, isso é apenas uma patente e pode nunca sair do papel, mas já mostra que a Microsoft tem interesse.