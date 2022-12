Patrícia Poeta lamenta morte de Pedro Paulo Rangel no Encontro

A morte de Pedro Paulo Rangel foi o principal assunto do Encontro desta quarta-feira (21/12). O programa matinal trouxe informações sobre o fato e a repercussão entre os famosos que conviveram com o ator. Quem abriu as homenagens foi Patrícia Poeta, que também reforçou a recente notícia.

“Ele estava internado no CTI de um hospital localizado no Rio de Janeiro desde o final de novembro para tratar de consequências de um enfisema pulmonar. Até agora não se sabe a causa da morte”, começou.

A apresentadora fez também uma pequena memória sobre a carreira do artista, que estreou na Globo há 50 anos e teve diversos trabalhos no teatro. “Foi um ator extremamente versátil e fez também muito sucesso na comédia, na década de 1980, ao fazer parte do elenco da inesquecível TV Pirata.”

A jornalista também lamentou nunca ter entrevistado o ator. “Ele era uma pessoa muito querida por todos. Infelizmente, eu não tive o privilégio de entrevistar o Pedro Paulo e estava pensando nisso enquanto eu ouvia uma entrevista. Não tive uma convivência com ele, mas sempre tive uma admiração muito grande como telespectadora”, revelou.

Ela disse ainda que ela e Manoel Soares ficaram muito surpresos com a morte e que souberam da notícia pouco tempo antes de entrar no ar. Patrícia disse que torciam para que ele saísse do hospital enquanto acompanhavam o estado de saúde do artista.

