O ator Pedro Paulo Rangel morreu nesta quarta-feira (21/12) aos 74 anos de idade e deixou um legado de 54 anos de carreira. Longe das novelas da Globo desde 2012, quando fez a Amor Eterno Amor, o ator gravou a minissérie Independências em agosto de 2022, para a TV Cultura.

Além do trabalho na TV Cultura, ele estava em cartaz com o monólogo O Ator e o Lobo, escrito e dirigido pelo artista para comemorar os 50 anos de carreira, completados no ano de 2019. As apresentações precisaram ser interrompidas em novembro após a internação do artista para tratar uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar.

Pedro Paulo Rangel lutava contra a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, que é conhecida como DPOC. Ele chegou a ser entubado nos últimos dias de vida. O ator contracenou com grandes nomes da teledramaturgia brasileira e fez parte de grandes produções como O Cravo e a Rosa, Vale Tudo e Belíssima.

The post Pedro Paulo Rangel gravou participação na TV Cultura em 2022; relembre first appeared on Metrópoles.