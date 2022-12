Pelé tem melhora no estado clínico, diz novo boletim médico

O Hospital Albert Einstein relatou melhora no estado clínico de Pelé em novo boletim médico, duvilgado nesta segunda-feira (12). Internado há 14 dias, o ex-jogador de 82 anos ainda não tem previsão de alta do tratamento de uma infecção respiratória.

“Ainda sem previsão de alta, o paciente continua apresentando melhora do estado clínico, em especial da infecção respiratória. Segue em quarto comum, consciente e com sinais vitais estáveis”, diz o comunicado emitido pelo Albert Einstein, de São Paulo. O ‘Rei do Futebol’ está internado desde 29 de novembro para o tratamento de um câncer no cólon. Em 2 de dezembro, ele teve diagnosticada uma infecção respiratória, que está sendo tratada com antibióticos. Segundo as filhas de Pelé, um dos motivos da internação do pai foi que ele contraiu COVID-19, o que provocou a infecção pulmonar.

O estado de saúde de Pelé gerou preocupação depois que ele teve o tratamento suspenso para o combate ao câncer de cólon, já que seu corpo não reagia mais à quimioterapia, e passou a receber cuidados paliativos – visando oferecer qualidade de vida e aliviar sofrimento de pacientes com doenças incuráveis.

Os últimos boletins médicos do hospital, felizmente, foram tranquilizadores. O ídolo mundial foi diagnosticado com câncer em setembro de 2021, ao fazer exames de rotina no Einstein. Na ocasião, ele passou por cirurgia para retirada do tumor e voltou para casa depois de um mês.

No ano passado, durante o mês de internação para a cirurgia, Pelé chegou a ser levado algumas vezes à UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Segundo o boletim divulgado na época, o craque teve uma instabilidade respiratória.