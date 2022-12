Um novo vídeo mostra que o general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), respondeu “não” a bolsonaristas que perguntaram se “bandido sobe a rampa”, em referência ao presidente eleito Lula. O episódio aconteceu neste domingo (19/12), na saída do Palácio do Alvorada, como informou o Metrópoles.

Uma gravação de um novo ângulo, em que é possível ver o rosto de Heleno dentro do carro, aponta a resposta do general a um bolsonarista que fez a pergunta de tom golpista. Em reação, os outros bolsonaristas comemoraram a fala do general com palmas e gritos.

Assista ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Guilherme Amado (@guilhermeamado)

No domingo (19/12), depois da notícia do Metrópoles, o general Heleno negou que tenha respondido ao bolsonarista sobre a posse presidencial. “Nada falei sobre política”, alegou Heleno, ao contrário do que mostram as imagens.

The post Perguntado se “bandido sobe a rampa”, general Heleno responde: “Não” first appeared on Metrópoles.