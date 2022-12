Pesquisa aponta aeroportos brasileiros entre os 10 melhores do mundo

Quatro dos 10 melhores aeroportos do mundo estão no Brasil, sendo que o Aeroporto Internacional Gilberto Freyre, em Recife, no estado de Pernambuco, foi eleito o segundo melhor, perdendo apenas para o aeroporto internacional de Tóquio, no Japão.

Os outros três aeroportos brasileiros classificados no ranking dos melhores do mundo são: o internacional de Viracopos, em Campinas, em 4º lugar; o internacional Tancredo Neves, em Belo Horizonte, na 6ª posição; e o de Congonhas, em São Paulo, em 7º lugar.

O 11º colocado foi o aeroporto internacional de Brasília e na 16ª posição aparece o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

O levantamento é da AirHelp Score, empresa que presta assessoria jurídica a passageiros e que coletou informações de 10 mil usuários em 151 aeroportos em 30 países, entre os meses de janeiro e outubro deste ano.

O aeroporto de Recife é administrado pela concessionária espanhola Aena Brasil desde 2020 . E, na avaliação da usuária Maria Cristina Figueirôa dos Santos, que conhece outros terminais no Brasil e no exterior, as facilidades oferecidas pelo aeroporto de Recife fazem toda a diferença.

A análise levou em conta a pontualidade do aeroporto; a opinião dos clientes quanto aos serviços do terminal, que incluem o tempo de espera, acessibilidade e limpeza; e também sobre alimentação e lojas.

Na avaliação de 64 companhias aéreas, a brasileira Latam ficou com a 5ª posição. E as também brasileiras Gol e Azul com o 36º e 45º lugares, respectivamente.

A eleita melhor do mundo por passageiros foi a Qatar Airways. Os quesitos avaliados foram pontualidade, opinião do cliente sobre a qualidade das refeições, nível de conforto e tripulação; e eficiência no atendimento aos pedidos de indenização.

Economia Rio de Janeiro Cristiane Ribeiro – Repórter da Rádio Nacional aeroporto ranking Recife 162:00