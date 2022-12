Pesquisa aponta São Paulo como melhor cidade para mercado imobiliário

O levantamento feito pela consultoria Urban Systems mostra que a capital paulista é considerada a melhor cidade para fazer negócios nos setores de comércio e mercado imobiliário. Foram considerados critérios como emprego, renda do trabalhador, serviços de banda larga, entre outros fatores. A cidade de São Paulo registrou no setor de comércio de janeiro a agosto de 2022 um saldo positivo de 17 mil empregos.

A oferta da banda larga da cidade está na média de 220 megabytes por segundo, um pouco inferior a Macaé, no Rio de Janeiro e Barueri, cidade da região metropolitana de São Paulo, mas ainda assim, coloca a capital paulista em terceiro, no ranking das melhores cidades para o setor de serviços.

Ainda de acordo com a pesquisa, o estado de São Paulo teve 50% das cidades dentro do ranking das 100 melhores para fazer negócios no setor de comércio. Isso se deve ao fato de o estado ter acelerado o processo de vacinação da sua população, o que contribuiu muito para a retomada do consumo.

O levantamento mostra que a capital paulista se adequou bem à nova configuração determinada pela pandemia, de maior participação de comércio online e com as pessoas buscando mais os mercados e comércios de bairro.

No setor imobiliário, a capital paulista manteve um saldo positivo de quase 27 mil empregos neste ano e as perspectivas são de construção de 300 mil novos domicílios comerciais ou residenciais para os próximos 5 anos.

Economia São Paulo Nádia Faggiani / Guilherme Strozi Nelson Lin – Repórter da Rádio Nacional ranking Cidades negócios São Paulo imobiliário 91:00