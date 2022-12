Pétala chora com reação do filho ao reencontrá-la e sua mãe tenta tranquilizá-la: ‘Está assustado’

Pétala Barreiros reencontrou os filhos após tocar o sino e desistir de “A Fazenda 14”. Ela é Lorenzo, de 8 anos, e Lucas, de dois, ambos são frutos do polêmico relacionamento que ela viveu com o empresário Marcos Araújo. Em uma live no Instagram, filmada pela mãe de Pétala, Eunice, a ex-peoa apareceu chorando devido a reação do filho mais velho. “Abraça a mamãe, amor, abraça”, pediu a influenciadora, mas o menino ficou correndo pela sala. “Ele está assustado, Pétala, calma. Filha, calma. Lorenzo, Lorenzo?”, diz a mãe da artista ao fundo. “Vem com a mamãe”, pediu novamente a influenciadora. O primogênito de Pétala continuou correndo. Ela decidiu pegá-lo no colo e insistiu: “Abraça a mamãe”. Eunice virou a câmera do celular para ela e falou sobre a atitude do neto: “Gente, está todo mundo chocado aqui. Ninguém está entendendo nada”. Para alguns seguidores, o menino pode não ter reconhecido a mãe, que passou quase três meses confinada no reality rural da Record TV. Pétala desistiu do jogo um dia após Deolane Bezerra deixar a disputa. Elas eram grandes aliadas no reality. Fora de “A Fazenda 14”, ela se reencontrou com a advogada e com outros peões que eram seus parceiros e também deixaram a atração – Lucas Santos, Tiago Ramos, Rosiane Pinheiro e Vini Buttel.

É sério que o filho não reconheceu a Pétala?

Nunca vi isso. Chocada.#AFazenda pic.twitter.com/k21ZE7BvPC

— Marcelle (@MarcelleHerman3) December 5, 2022

