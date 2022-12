Petrobras anuncia que diminuirá preço de venda do diesel e da gasolina

A Petrobras anunciou que vai diminuir o preço médio de venda do diesel e da gasolina para as distribuidoras a partir desta quarta-feira.

O litro do diesel vai cair 40 centavos, de R$ 4,89 para R$ 4,49, o que significa um desconto de 8,17%. Já a gasolina vai ficar 6,9% mais barata, ou 20 centavos, passando de R$3,28 para R$3,08 por litro.

Mas a estatal explica que o repasse desses descontos ao consumidor depende de cada distribuidora e dos postos de abastecimento.

e acordo com a Petrobras, as reduções acompanham a evolução dos preços de referência e são coerentes com a política de preços da empresa. A companhia afirmou que busca equilibrar os valores com os do mercado, mas sem repassar para o consumidor interno as oscilações das cotações e da taxa de câmbio.

O último reajuste no valor do diesel havia sido feito em 20 setembro, quando o combustível teve uma redução de R$0,20 por litro. Já a gasolina da Petrobras teve seu preço modificado pela última vez no dia 2 do mesmo mês, quando caiu de R$3,53 para R$3,28.

Economia Rio de Janeiro Jacson Segundo / Beatriz Arcoverde Tâmara Freire – Repórter da Rádio Nacional redução nos preços dos combustíveis 1:23