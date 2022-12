PF cumpre mais de 80 mandatos de prisão contra bolsonaristas por atos antidemocráticos

A Policia Federal cumpre nesta quinta-feira (15) 81 mandatos de prisão, busca e apreensão contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro suspeitos de organizar atos antidemocráticos. A operação foi autorizada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A determinação está relacionada a investigação sobre atos antidemocráticos contra o resultado das eleições. Após o resultado do segundo das eleições gerais no Brasil, ocorrido dia 30 de outubro, bolsonaristas bloquearam e fecharam, total ou parcialmente, diversas estradas em estados brasileiros.

“A Polícia Federal cumpre, nesta quinta-feira (15/12), 81 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, em apuração que tramita na Corte acerca dos bloqueios de rodovias após a proclamação do resultado das Eleições Gerais de 2022”, informou a PF.

Os mandados são cumpridos em sete estados – Acre, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina -, além do Distrito Federal.

Em 17 de novembro, Moraes determinou o bloqueio de bens de 43 empresas e pessoas suspeitas de financiar os atos nas vias. A maioria delas é de Mato Grosso.