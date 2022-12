PF faz operação contra suspeitos de contrabando e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, Fisco Estadual, Polícia Civil e Ministério Público Federal deflagraram nesta sexta-feira (16/12) a segunda etapa da operação “Mercador Fenício”, desarticulando organizações criminosas voltadas para o contrabando de cigarros e lavagem de dinheiro.

Estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão expedidos pela 16ª Vara Federal da Paraíba. A operação “O Mercador Fenício” teve a primeira fase deflagrada no dia 10 de novembro e esta nova fase decorreu da continuidade das investigações.

Nas duas fases da operação houve sequestro de bens móveis e imóveis e bloqueio de valores na ordem de R$ 1 bilhão.

Leia a reportagem completa no Portal T5, parceiro do Metrópoles.

