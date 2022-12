Phil Spencer diz que eles foram forçados a aumentar o preço dos jogos do Xbox

No início dessa geração vimos diversas empresas aumentado o preço de seus jogos para o valor de $70 dólares, incluindo nomes como EA, Take-Two e Sony. Agora foi a vez da Microsoft, a qual recentemente anunciou o aumento.

Em uma recente participação no podcast Second Request, Phil Spencer, o chefe da divisão de jogos da Microsoft, comentou a respeito desse aumento e em como foram obrigados a seguir a tendência do mercado.

De acordo com Phil Spencer, a Microsoft segurou o máximo que pôde esse aumento, mas considerando a realidade atual da economia, a empresa acabou tendo que ceder em certos aspectos.

O preço é sempre algo do qual estamos conscientes e o impacto que isso tem sobre nossos clientes. Dadas as nossas realidades econômicas no momento, algo tinha que ceder em termos de continuarmos a administrar o negócio com a base de custos aumentada que tínhamos.

O aumento para $70 dólares começará a ser posto em prática a partir de 2023 com os próximos lançamentos da Microsoft, como Redfall e Starfield, já adotando esse novo preço. Spencer afirma que esse novo preço permitirá que a Microsoft “continue a administrar o negócio da forma correta para os jogadores”.

A diferença no preço regional irá variar para cada país, o que significa que ainda não sabemos o quanto esse aumento de $10 dólares irá se traduzir em Real aqui no Brasil. Lembrando que apesar do aumento, os jogos continuarão disponíveis no lançamento através do serviço Game Pass, o qual até o momento não teve um aumento em sua assinatura.