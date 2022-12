Phil Spencer entra na lista que merecem serem reconhecidas

Como realiza todo ano o portal Bloomberg acaba de liberar o seu “Bloomberg 50“, uma lista com personalidades dos mais diversos meios – negócios, políticas, ciência e tecnologia – que merecem serem reconhecidas.

Na lista desse ano tivemos diversos nomes novos, e se tratando da indústria de jogos, o grande destaque é certamente Phil Specer, chefe da divisão de jogos da Microsoft. O Bloomberg lista Phil Spencer pela sua aquisição da Activision Blizzard, a maior já vista na indústria de jogos.

Phil Spencer começou a jogar na era dos cartuchos e disquetes; ele até os vendeu em um lugar chamado Computer Mart antes de ingressar na Microsoft Corp. como estagiário em 1988, fazendo desenvolvimento de software para Windows. Agora ele está no comando de um dos principais negócios da empresa, mais conhecido por franquias como Halo e Gears of War.

A aquisição da Activision, fabricante dos megahits Call of Duty e Candy Crush, catapulta a Microsoft para o terceiro lugar na lista das maiores empresas globais de jogos, atrás da Tencent Holdings Ltd. e da Sony Group Corp., de acordo com a empresa. A oportunidade para Spencer – que anteriormente adquiriu a Mojang Studios, fabricante do Minecraft, e a Bethesda Softworks LLC, a empresa por trás de Elder Scrolls e Fallout – surgiu depois que as reclamações de assédio sexual e discriminação contra a Activision afundaram o preço das ações da empresa e pressionaram o conselho a aceitar ofertas.