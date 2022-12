Pity Martínez nos planos do Atlético? Saiba os bastidores

O meia-atacante argentino Gonzalo ‘Pìty Martínez’ está nos planos de Eduardo Coudet no Atlético? Essa é uma pergunta constante dos torcedores do Galo nas redes sociais e fomos atrás da informação.

Uma fonte do departamento de futebol do Atlético informou que o jogador de 29 anos, com passagens por Huracán e River Plate da Argentina, Atlanta United dos Estados Unidos e Al-Nassr da Arábia Saudita, não interessa ao clube mineiro.

Na avaliação do departamento de futebol, Pity não tem as características desejadas por Coudet.

Recentemente, Martínez entrou em acordo com Al-Nassr para rescindir o seu contrato e passou a ser cotado em muitos clubes do Brasil. Não é, definitivamente, ideia do Atlético contratá-lo neste início de ‘era Coudet’.