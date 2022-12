Polícia apreende adolescentes que participaram de arrastão em supermercado da Bonocô

No último dia 29, um grupo com cerca de 11 suspeitos invadiram um mercado localizado na Avenida Bonocô e subtraíram nove caixas com embalagens de leite em pó. Alguns integrantes estavam armados com facas e agrediram um funcionário. Neste domingo (4), a Polícia Militar informou que um adulto e três adolescentes, suspeitos de envolvimento no arrastão, foram apreendidos.

Segundo a PM, agentes da 58ª Companhia Independente da Polícia Militar realizavam patrulhamento ostensivo na região da avenida Bonocô quando notaram que, dentro de um ônibus, diversos indivíduos proferiam xingamentos contra a equipe. Os PMs de imediato alcançaram o coletivo, que foi abordado.

Após a busca, foram encontrados com um adulto e três adolescentes, 41 porções de cocaína, 15 embalagens com maconha e uma faca. Durante a ação, a guarnição tomou conhecimento de que os detidos estavam envolvidos no arrastão realizado a um mercado nas imediações no último dia 29.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram apresentados primeiramente à Delegacia do Adolescente Infrator (Dai) e posteriormente à Central de Flagrantes, para a formalização da ocorrência.