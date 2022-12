Polícia Civil e MPF fazem operações contra o tráfico de drogas no RJ

O Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil realizam operação para cumprir 59 mandados de prisão e 61 de busca e apreensão contra suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada na venda de drogas em Volta Redonda, no Sul Fluminense.

O promotor de Justiça do GAECO, Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio, Leonardo Kataoka destaque o perfil violento da quadrilha.

As investigações apontam que o grupo utilizava um aplicativo de mensagens para se comunicar e organizar as ações. Havia grupos específicos, inclusive para monitoramento de forças de segurança, além da troca de mensagens entre os líderes do esquema criminoso, que falavam abertamente sobre o movimento de venda de drogas, lucros obtidos e o monitoramento das forças de segurança pública.

Segurança Rio de Janeiro Jacson Segundo / Guilherme Strozi Solimar Luz – Repórter da Rádio Nacional Drogas polícia civil Volta Redonda 105:00