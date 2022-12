Polícia Civil prende suspeito de decapitar mulher na Paraíba

Após 10 meses, a Polícia Civil da Paraíba prendeu o assassino de Josicleide Maciel, 39 anos. O crime que surpreendeu pela crueldade aconteceu no dia 10 de abril deste ano, em Santa Rita (PB), na Região Metropolitana de João Pessoa. Partes do corpo da vítima foram encontradas em locais distintos, no bairro Açude e na BR-230. A cabeça da mulher estava sobre o tronco de uma árvore e o corpo abandonado em uma vala.

De acordo com a delegada Andrea Melo, o crime é classificado como feminicídio, pois o preso mantinha um relacionamento com a vítima.

Ao decorrer das investigações, a pericia identificou que Josicleide teve relações sexuais pouco antes de ser assassinada. A polícia apontou quatro homens suspeitos dessa relação.

Saiba mais na matéria do Portal T5, parceiro do Metrópoles.

