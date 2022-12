Polícia conclui que Thiago Rodrigues não foi assaltado nem agredido; saiba o que houve

O caso do ator Thiago Rodrigues teve uma reviravolta após investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. As evidências apontam que o artista não foi espancado durante um assalto e se machucou sozinho. Foi o próprio ator que teria cogitado que foi agredido durante um assalto ao sair de uma festa no bairro da Gávea, na zona Sul do Rio de Janeiro. No entanto, Thiago demonstrou que não se lembrava de fato o que tinha ocorrido ao falar com as autoridades. “Aqui na delegacia, ele simplesmente disse: ‘Eu não me recordo do que aconteceu’”, contou Bianca Lima, delegada responsável pelo caso, no “Domingo Espetacular” do último domingo, 18. O ex-galã da Globo estava no Jockey Club, onde teria se envolvido em uma discussão e sido retirado por seguranças da área vip do evento. Horas depois, ele foi encontrado desacordado e ferido em uma praça próxima ao local da festa. Ao ser socorrido, o ator foi levado a um hospital público da região e levou pontos no corte que tinha na cabeça. Além desse ferimento, ele perdeu parte do couro cabeludo.

Como o celular do artista não estava com ele, a polícia não descartou a hipótese de que Thiago poderia ter sido assaltado e espancado, mas também cogitou que o ferimento poderia ser resultado de uma briga ou de uma queda. Isso porque, ele foi encontrado com sua carteira e outros objetos pessoais e os investigadores acharam estranho os assaltantes só levarem o celular do artista depois de tanta brutalidade. O caso teve uma reviravolta após a polícia analisar as imagens de segurança da região e concluir que Thiago não foi assaltado e nem agredido. “Ele afirmou ter saído do evento com uma amiga e essa amiga teria mandado: ‘Olha, Thiago, eu deixei você em tal lugar e você estava bem’. Isso era por volta de 5h40”, disse a delegada ao explicar como encontrou Thiago nas gravações. As imagens mostram que o ator se machucou ao tentar sentar em um banco, pois se desequilibrou e caiu de rosto no chão. “Nós podemos afirmar que é ele sentado em uma barraca de feira.” Agora, a polícia investiga se o celular foi furtado depois dele cair e ficar desacordado ou se o artista perdeu o aparelho.

Leia também Polícia do RJ não encontra provas que confirmem assalto ao ator Thiago Rodrigues Após Juliette dizer no ‘BBB 21’ que beijou Thiago Rodrigues, ex do ator posta: ‘Corra, Ju’