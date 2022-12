Polícia descarta roubo e vídeo mostra Thiago Rodrigues caindo sozinho

Após Thiago Rodrigues ter sido encontrado com ferimentos na região da cabeça após, supostamente, ter sofrido um assalto, a Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu a investigação nesta segunda-feira (19/12). Segundo a PCRJ, Thiago teria caído sozinho e imagens de segurança de prédios da região comprovariam a tese. As informações são do Domingo Espetacular, da Record TV.

Segundo as investigações, as imagens que mostram o ator caindo e batendo a cabeça no chão são do dia do assalto, às 5h40, na Praça Santos Dumont, local onde Thiago foi encontrado. Ainda de acordo com a polícia, o roubo será descartado e será incluída a tipificação de “Fato Atípico”, o que irá suspender o inquérito.

No entanto, 0 ator alegou em seu depoimento que, após sair de uma festa acompanhado de uma amiga, teria sido abordado por criminosos que o teriam agredido e levado seu celular. A polícia ainda investiga a hipótese do ator ter sido furtado.

Veja o vídeo do ator caindo

Relembre o caso O ator Thiago Rodrigues teria sido assaltado por bandidos no Rio de Janeiro no domingo da semana passada (10/12). Segundo o ator, ele ficou desacordado após ser agredido por criminosos e teve seu celular roubado. Ele só foi encontrado no dia seguinte sob os cuidados de uma senhora que trabalha na Praça Santos Dumont.

