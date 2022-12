Polícia Militar Intensifica segurança na Semana do Natal

A pedido da CDL e do SINDCOMÉRCIO, a Major Kelly Ravani, comandante da 43º Companhia Independente de Policia Militar – CIPM, autorizou a intensificação da segurança nas ruas comerciais de Itamaraju, durante a Semana do Natal. A medida visa proteger os clientes, os profissionais das lojas e o patrimônio dos empreendedores, neste período de intensa movimentação nas ruas comerciais de nossa cidade. O comércio em Itamaraju, estará funcionando em horário especial (ver tabela de horários abaixo) no período de 19 a 24 de dezembro e a Policia Militar, através da 43º CIPM, estará garantindo a segurança de toda a população para realizar, com tranquilidade e segurança, as compras de final de ano.