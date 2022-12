Por um fio: Messi e Di María quase são atingidos por cabo de energia

Durante a saída da delegação argentina do aeroporto de Ezeiza, na Grande Buenos Aires, os principais jogadores da seleção que venceu o Mundial do Catar levaram um susto. Com a euforia de voltar ao país sul-americano e desfilar com a taça da Copa do Mundo, Messi, Di María, Otamendi, De Paul e Paredes quase foram atingidos por um cabo de energia.

Na parte mais alta do carro aberto que levou os jogadores até o CT da AFA (Associação do Futebol Argentino), todos precisaram se abaixar rapidamente para desviar e não serem atingidos.

Pelo movimento brusco do veículo numa curva, Paredes acabou perdendo o boné e chegou a encostar a mão no cabo de energia.

Por algumas horas, os jogadores descansaram na sede da Asociación de Fútbol Argentino (AFA) até se dirigirem às ruas de Buenos Aires. O trajeto os levara rumo ao Obelisco, monumento histórico localizado na Praça da República, na capital do país, na última terça-feira (20).

Com um intervalo de 36 anos sem vencer o Mundial, argentinos comemoraram a conquista – que pela última vez foi de Diego Maradona, em 1986. Durante a festança, torcedores chegaram a queimar a bandeira do Brasil.