Porto Seguro deve ganhar concessionária da Shineray

Circula pelo alta cúpula de executivos do ramo de veículos duas rodas, que um empresário está sondando a costa do descobrimento com o objetivo de abrir uma nova Concessionária Exclusiva da bandeira Shineray na cidade de Porto Seguro Ba.

A cidade que conta com uma população de mais de 150 Mil Habitantes, e fica localizada a 711 Km da Capital Salvador, não possui concessionaria da Marca.

A Fabricante que está investindo pesado em motos elétricas e a combustão, está a um passo de abrir uma loja em Porto Seguro, cidade da costa do descobrimento.

A Shineray é uma montadora de motocicletas, motonetas, quadriciclos e veículos utilitários, com exportação de produtos para mais de 80 países. Na região a bandeira possui diversas Concessionárias espalhados entre Ba-MG.

Em território nacional, a montadora Shineray do Brasil fica no Distrito Industrial de Suape, em Pernambuco. Atualmente, a Shineray do Brasil possui 256 concessionárias, totalizando 790 Pontos de Venda (PDVs) em 25 estados brasileiro.

Ainda não foi divulgado quem é o empresário detentor da exclusividade na cidade de Porto Seguro.

O que se sabe é que a fabrica já assinou contrato de concessão com a nova concessionária que vai atuar na costa do descobrimento, isso indica que alguém já tem exclusividade com a marca na cidade, faltando apenas inaugurar a loja, que deve acontecer nos próximos meses

Equipe Moto Fácil